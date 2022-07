Kaukasische republiek Azerbeidzjan verdubbelt aardgasleveringen aan Europa

Dat is een van de stappen waarmee de EU minder afhankelijk wil worden van aardgas uit Rusland. Op dit ogenblik is Rusland nog de grootste leverancier van aardgas aan de EU, goed voor 155 miljard kubieke meter vorig jaar of een marktaandeel van meer dan 40 procent. Moskou is bereid om energie in te zetten als politiek wapen en daarom wil de EU de invoer van gas uit dat land tegen eind dit jaar met tweederde terugdringen. Andere grote leveranciers van gas zijn Noorwegen (79 miljard kubieke meter in 2021), Algerije (ongeveer 30 miljard m3) en de Golfstaat Qatar en de Verenigde Staten.