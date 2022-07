KMI kondigt voor morgen code rood af voor hitte in West-Vlaanderen en Henegouwen

Vandaag is trouwens de warmste 18 juli sinds de start van de metingen. In Ukkel liep de temperatuur op tot 33,7 graden. Het vorige record (33,6 graden) dateerde van 2006.

Op andere plaatsen ging het kwik vandaag boven de 34 of 35 graden. In West-Vlaanderen werd 35,2 graden gemeten in Beitem. Ook in Melle (34,4 graden, Oost-Vlaanderen), Dourbes (34,3 graden, Namen), Sint-Katelijne-Waver (34,2 graden, Antwerpen) en Stabroek (33,8 graden, Antwerpen) lag de temperatuur iets hoger dan in Ukkel.