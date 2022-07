Pittem viert Zotte Maandag: "Voldoende water en zonnecrème en het wordt een topeditie" 

In Pittem vieren vandaag duizenden mensen Zotte Maandag. Er staat heel wat op het programma. “Deze ochtend om 8.30 uur ontvangen we onze gasten om dan samen naar de jaarmarkt te trekken. Om 11 uur gaan we naar de zottekesworp en deze namiddag is er de grote feeststoet met verklede groepen en versierde wagens”, vertelt burgemeester van Pittem Ivan Delaere.

Door de hoge temperaturen deze namiddag nemen de deelnemers van de stoet hun voorzorgsmaatregelen. “We hebben onze lange broeken ingekort en nemen voldoende water mee. We gaan ook een hoedje aandoen tijdens de stoet en voldoende zonnecrème smeren. De verschillende wagens zijn voorzien van water en we gooien water naar het publiek”, vertelt deelneemster Elien Lafaut.

Het Pittems Zotteke Luc Roelens neemt ook deel aan de feeststoet en trekt zelfs in deze hitte met plezier zijn pak aan. “Ik heb liever heel mooi weer dan dat we de hele dag de buienradar moeten checken. Je kan het echt zien als carnaval midden in de zomer. Je moet het meegemaakt hebben om te weten wat het is”, vertelt hij.