Man van 36 zwaargewond na vechtpartij bij verlaten Tomorrowland

Een 36-jarige voetganger kreeg het rond één uur vannacht vlakbij het festivalterrein aan de stok met de 5 Nederlanders in de auto. Na wat duw- en trekwerk belandde de man op de grond. Hij liep daarbij een hoofdwonde op, en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. De 5 Nederlanders mochten na verhoor naar huis.