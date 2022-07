Marktkramer uit Geetbets slaat marktdag over door hitte: "Totaal geen zin"

En dus zit er voor Jonas niets anders op, dan deze week thuis te blijven. Al zal hij niet de enige zijn. "Ik heb intussen met een aantal collega's gebeld en die delen allemaal dezelfde mening. Ik vrees dat er weinig kraampjes zullen staan. Niet alleen van groenten en fruit, maar in het algemeen. Tijdens de week bestaat ons cliënteel vooral uit oudere mensen. Die zijn sowieso niet happig op zo'n hoge temperaturen tot 40 graden. Die gaan sowieso thuisblijven."

Helemaal zonder inkomsten zal Jonas gelukkig niet vallen. "Wij leveren ook groenten en fruit aan huis. Die bereiden we voor in het magazijn in de frigo's zodat alles op temperatuur blijft. Die transporteren we dan in een koelcamionet. Dat is een heel ander verhaal dan iets uit te stallen bij 40 graden."