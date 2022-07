Minderjarige kritiek na steekpartij aan Zuidfoor

De feiten speelden zich af rond middernacht ter hoogte van de Anderlechtsepoort. “Ik kan bevestigen dat er zondagavond in het kader van een vechtpartij messteken werden gegeven aan één persoon”, zegt Sarah Durant van het Brusselse parket. “Het slachtoffer is een minderjarige die momenteel nog in levensgevaar verkeert.”

Over de precieze omstandigheden van de steekpartij kan het parket voorlopig geen verdere commentaar geven. Bronnen dicht bij het onderzoek melden dat het gaat om een vechtpartij in het Syrische milieu en dat er voorlopig nog geen verdachte kon worden opgepakt.