Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke: "Stevige coronagolf in het najaar verre van uitgesloten"

Wie dacht dat de coronacrisis definitief voorbij is, heeft het mis. Vorige week lagen er 2.183 patiënten met een coronabesmetting in onze ziekenhuizen. Dat is een stijging met 31 procent en het hoogste cijfer sinds begin mei. Op de afdeling intensieve zorg liggen nu 98 coronapatiënten, een stijging met 14 procent. Tussen 5 en 11 juli zijn dagelijks gemiddeld 7.692 nieuwe besmettingen vastgesteld, 26 procent meer in vergelijking met de week daarvoor.