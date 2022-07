Nieuwe fietsbrug Zandeken over de R4 in Evergem heeft maandenlange vertraging

Dat er een Spaanse onderaannemer is gekozen, daar heeft de overheid geen vat op, legt Marijn Struyf uit. "De overheid schrijft een bestek uit, daar tekenen aannemers op in, maar we hebben geen controle op de onderaannemers waar die aannemers mee werken. In dit geval is het een Spaanse onderaannemer." Struyf begrijpt dat aannemers vaak de goedkoopste prijzen zoeken en dan in zee gaan met buitenlandse onderaannemers. "Als de kwaliteit in orde is, is dat geen probleem. Onze is eis is dat de brug kwalitatief moet zijn. Als dat niet zo is en het werk loopt vertraging op, dan moet de aannemer voor de vertraging een boete betalen."