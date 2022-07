Meer dan 1.000 Oekraïense vluchtelingen zitten door gebrekkige doorstroming vast in crisisopvangcentrum

"De capaciteit (van het centrum, red.) is an sich niet het probleem, wel het feit dat die mensen er zo lang blijven, want het centrum is er niet op voorzien", zei Deman nog. "We kunnen niet de vinger leggen op één specifieke oorzaak, maar het is wel een feit dat de doorstroming vertraagt. Wij veronderstellen dat dat is omdat de feitelijk beschikbare opvangplaatsen opdrogen, niet alleen de louter theoretische."