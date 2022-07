Ontsnapte papegaai in Houthulst laat zich niet zomaar vangen

Ewout uit Langemark-Poelkapelle is 22 en onafscheidelijk van zijn groenvleugelara's Noah en Kiwi. Noah is het mannetje en twee jaar oud, maar best avontuurlijk. Ewout was zondagvoormiddag samen met Noah onderweg naar de rommelmarkt in Houthulst. Op wandel hangt hij hem vast aan een leiband. "Onderweg vroeg een kindje of hij Noah eens op de schouder mocht nemen. Maar het kindje stak plots een arm omhoog en daardoor was Noah geschrokken. Hij vloog op, en de leiband raakte los van mijn broek." Ewout dacht dat hij niet ver zou geraken en vond hem terug op het dak van een school in de buurt. "Maar toen ik met een ladder het dak op wou, schrok hij opnieuw en vloog naar een spar van ongeveer twaalf meter hoog", vertelt Ewout.



Het werd het begin vaan een langdurige reddingsoperatie. "Ik probeerde hem tevergeefs naar beneden te lokken", zegt Ewout. "Ik ben zelfs zijn vrouwtje Kiwi gaan halen bij me thuis, maar ook voor haar wou hij niet naar beneden komen."

De brandweer werd opgeroepen, maar ook brandweer Westhoek kon er niet bij. Samen met de eigenaars van de tuin, waar de spar staat, kwam Ewout op een idee. Ze plakten enkele borstels aan elkaar en hingen er een tuinslang aan vast. "Ik weet dat Noah bang is van water", aldus Ewout. Na een tijdje spuiten kwam de papegaai een beetje naar beneden. Ewout klom in de boom en kon zo zijn huisdier redden. "Het was bangelijk in die boom, ik zat echt hoog, maar het is me toch gelukt."