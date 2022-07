Na duizenden jaren afwezigheid zijn er opnieuw Europese bizons in het Verenigd Koninkrijk

In de Blean Woods, een natuurgebied in het graafschap Kent in het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk, zijn drie bizons in het wild vrijgelaten. Dat gebeurde vanmorgen in alle vroegte om de warmte voor te zijn. De vrouwelijke dieren kunnen er vrij rondwaren in een gebied van meer dan 200 hectare. Binnenkort wordt ook nog een stier aan de kudde toegevoegd, al is die nog onderweg vanuit Duitsland.