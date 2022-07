Verboden water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen: "Waterpeil blijft zakken"

Vorige week kregen landbouwers al te horen dat ze geen water meer mochten oppompen uit alle onbevaarbare rivieren van het IJzerbekken. Dat gebeid breidt nu uit. Vanaf vandaag mogen landbouwers in de hele provincie geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen. "Het waterpeil in onze provincie blijft zakken. Sommige beken komen zelfs helemaal droog te staan", vertelt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé.

"Door de droogte krijgen we ook maken met verzilting", vult Decaluwé aan, "het is dus ook omwille van de volksgezondheid dat we het verbod uitspreken". Door de warmte verdampt het water in beken en rivieren en blijft het zout over. Daardoor bloeien blauwalgen die giftige bacteriën kunnen bevatten die mensen en dieren ziek maken.

De gouverneur doet ook een algemene oproep aan alle West-Vlamingen om zuinig om te gaan met water. Niet-essentiële zaken zoals een auto wassen of zwembad vullen, stel je beter uit naar later.