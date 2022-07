Politie Oosterzele houdt extra toezicht bij winkels die kansspelen verkopen

De overvaller van vorige week is nog steeds spoorloos. "De zoektocht is afgerond, er is een signalement verspreid, maar de dader kon niet gevat worden." Oosterzele is geen plaats waar je een overval zou verwachten. Maar volgens Christ Meuleman "is het aan te raden dat iedereen alert is in deze tijden. Landelijke gemeenten zijn niet afgesloten van de wereld en nergens nog veraf. We willen samen met de politie de veiligheid van de inwoners garanderen."