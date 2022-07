Politie van Lier waarschuwt om niet te gaan zwemmen in Netekanaal

Zoals elk jaar met heel warm weer stelt de politie vast dat veel mensen voor verkoeling naar het Netekanaal gaan. Maar zwemmen in bevaarbare waterlopen is verboden. "Er zijn verschillende plekken waar je gemakkelijk in het water kan, maar het is gevaarlijk. Nog niet zo lang geleden is iemand gestorven in het water. Zelfs voor ervaren zwemmers kan het gevaarlijk zijn door de onderstromen, of omdat het moeilijk is om terug aan de kant te geraken", zegt Magali Derboven van de politie Lier.