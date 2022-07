Popartbeeldhouwer Claes Oldenburg (93) overleden in New York

Een kunstcriticus zei in 2017 nog in The New York Times dat het "gemakkelijk is om te vergeten hoe radicaal zijn werk was toen het de eerste keer verscheen". "Hij verbreedde de definitie van beeldhouwen, door het op de ene of andere manier meer toegankelijk te maken voor de mens, maar ook meer cerebraal."

Oldenburg werkte van 1976 tot 2019 samen met zijn tweede vrouw, de in Nederland geboren Coosje van Bruggen. Het paar noemde dat een "echt artistiek partnerschap". Zijn echtgenote is in 2019 overleden.

Het werk van Oldenburg is in talrijke landen te zien, in ons land onder meer in het S.M.A.K. in Gent. In Washington D.C., waar ook onder meer een gom van een schrijfmachine (Typewriter Eraser) van hem tentoongesteld staat, stelde hij voor om het Washington Monument te vervangen door een gigantische schaar, want "zoals een schaar zijn de VS aan elkaar geschroefd, twee gewelddadige delen die voorbestemd zijn om samen te komen".