Betogers bezetten brug in Boedapest uit protest tegen hervormingen van Hongaarse premier Orbán

Het is de bedoeling om de bevolking aan te zetten om zuiniger met hun verbruik om te springen. Vrijdag had premier Orbán de omstreden hervormingen nog verdedigd als "goed en noodzakelijk".

Orbán en zijn Fidesz-partij staan zo voor de zwaarste uitdaging sinds hij in 2010 aan de macht kwam. Hongarije heeft te kampen met de hoogste inflatie (11,7%) in de afgelopen twee decennia en de waarde van de nationale munt, de forint, is gekelderd. Daarnaast is Hongarije nog in discussies verwikkeld met de Europese Unie over potentiële steunfondsen. De EU maakt zich zorgen over corruptie, discriminerende brandstofprijzen en mensenrechten, zoals de controversiële LGBTQIA+-wetgeving. Het zou gaan om een pakket van ongeveer 15,5 miljard euro per jaar.