Vernietigend rapport over schietpartij Uvalde: 376 agenten aan school en toch kon schutter zijn gang gaan

Het rapport somt nog meer tekortkomingen op. Zo nam niemand het bevel op zich, hoewel er meerdere officieren aanwezig waren. De aanwezige agenten hielden zich ook niet aan hun "actieve schiettraining" en "gaven geen prioriteit aan het redden van onschuldige levens boven hun eigen veiligheid".

De bevelhebber van een team van de grenspolitie wachtte op een kogelwerend scherm en een loper om de deur van de klas te openen vooraleer de klas binnen te gaan. Veel tijd ging daardoor verloren, terwijl een sleutel mogelijk niet eens nodig was. Niemand had blijkbaar gecontroleerd of de deur wel op slot was.

Een agent van de lokale politie had dan weer over telefoontjes naar het noodnummer 911 gehoord en kon dus vermoeden dat er slachtoffers in de school vastzaten. Toch probeerde niemand de klas binnen te dringen.