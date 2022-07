Spaanse douane onderschept op Ibiza mogelijke tekening van Picasso

De douanediensten ontdekten het werk al op 5 juli, maar brengen het nieuws over de onderschepping vandaag pas naar buiten. Mogelijk gaat het om De drie personages, een tekening die de Spaanse kunstschilder Pablo Picasso in 1966 maakte.

Het werk was in het bezit van een Zwitserse man die door de Zwitserse douane al geseind was omdat hij volgens hen een kunststuk in "verdachte omstandigheden" vervoerde. De man beweerde zelf dat het om een kopie van Picasso's werk ging en toonde daarbij een factuur van 1.515 euro. Maar de douanediensten ontdekten na verder onderzoek nog een bijkomende factuur van 454.000 euro met referentie naar De drie personages, afkomstig van een kunstgallerie in Zürich.