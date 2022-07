Ukkel vangt 50 Oekraïense vluchtelingen op in oud rusthuis

“We hebben de eerste verdieping van het rusthuis nu weer in orde gezet”, vertelt Ukkels OCMW-voorzitter Stefan Cornelis (Open VLD). “Er zijn plannen om het Brugmann rusthuis te verlaten. In afwachting van een nieuwe bestemming maken we in totaal twee verdiepingen van een leegstaande vleugel klaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”