Waterpeil natuurdomein Het Vinne in Zoutleeuw extreem laag

De beheerders van het domein volgen de situatie op, maar mocht er iets gebeuren, staan ze machteloos. "Het wateroppervlak is zo groot, dat we er niets aan kunnen doen als er iets gebeurt", zegt Liesbet. "We kunnen moeilijk zuurstof toedienen, of een stroming creëren. Bij kleine vijvers gaat dat, maar in dit geval is dat onmogelijk. We gaan nu afwachten en de situatie opvolgen. Mocht er een bacterie in het water zitten, dan waarschuwen we de bezoekers."