Wegwijzers voor fietsers aan Tangent in Mechelen "vandaag nog geplaatst"

Volgens waarnemend burgemeester Greet Geypen (Open VLD) waren fietsborden nochtans wel voorzien in de planning. "Het kan eigenlijk niet dat een dergelijk groot project geopend wordt zonder dat de signalisatie volledig in orde is." Geypen wilde dat dit snel opgelost wordt en vroeg het Agentschap Wegen en Verkeer om actie te ondernemen. "Het agentschap heeft mij het engagement gegeven dat men dat vandaag in orde brengt. Wij volgen dat verder op, en ook de politie zal mee nakijken dat die signalisatie goed wordt aangebracht."