Zuhal Demir (N-VA) investeert in fietsinfrastructuur Vlaams-Brabant: "Willen koers tot hoger niveau tillen"

“Dat gaan we doen door de bestaande fietsroutes in Vlaams-Brabant te optimaliseren", gaat Demir verder. "Dat betekent dat we gaan investeren in de infrastructuur van de fietsroutes, maar ook in de beleving ervan. Bijvoorbeeld door te investeren in de horecazaken naast die fietsroutes, dat de fietsvriendelijkheid ten goede komt. Ook de Eddy Merckx Cycling Route zal van 150 kilometer naar 1.500 kilometer worden uitgebreid. Het Sven Nys Cycling Center in Baal wordt uitgebouwd tot een hub waaruit fietsers het fietsaanbod in de regio kunnen ontdekken."