Gedeputeerde wil dat veilig zwemmen in kanaal Leuven-Dijle binnenkort kan: "Steeds meer nood aan zwemwater"

Op dit moment is zwemmen in het kanaal Leuven-Dijle overal verboden. "Het water is vooral bedoeld voor de binnenscheepvaart. Boten kunnen niet zo snel remmen of manoeuvres maken om mensen te ontwijken. Het is dus helemaal niet veilig om daar in het water te zwemmen", laat Nicolas Del Piero van de Leuvense politie daarover weten. Maar niet alleen schepen zijn een gevaar. "De bodem van de vaart is niet altijd volledig vrijgemaakt, er liggen dus betonnen constructies of andere voorwerpen. Daar kan je je stevig aan verwonden."



"Maar er moeten plekken mogelijk zijn waar je een veilige zwemzone kan creëren met water dat zuiver genoeg is", aldus nog Schevenels.