Balans eerste weekend Tomorrowland: 17 taxi's in beslag genomen, 16 drugsdealers betrapt 

Voor taxibedrijven is het dancefestival Tomorrowland in Boom zeer lucratief. Toch moeten taxi's zich dit jaar aan strengere regels houden wanneer zij bezoekers van en naar Tomorrowland brengen. "Om de chaos in de omliggende straten te beperken, hebben we ervoor gekozen om twee taxizones te installeren aan de kant van Boom en aan Rumst", zegt Peter Muyshondt, korpschef van de politiezone Rupel.