Bijna 19.000 bezwaarschriften ingediend bij minister Zuhal Demir over stikstofbeleid

Later dit najaar keer het ontwerp PAS terug naar de ministerraad, wanneer alle inspraakreacties verwerkt zijn. Demir verkreeg intussen ook al een advies van de Strategische Adviesraad Mina. De Minaraad brengt op eigen initiatief, of op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, adviezen uit over het milieubeleid en/of over het milieuaspect van duurzame ontwikkeling. De meerderheid van die raad beoordeelt het ontwerp van PAS als een programma dat wel degelijk de beoogde effecten kan genereren. "Om evenwel te fungeren als efficiënt en effectief kader mag er niet getalmd worden", zegt de raad, die tegelijk waarschuwt dat haar opmerkingen niet "als excuus mogen dienen om een definitieve aanpak op de lange baan te schuiven", klinkt het. De Boerenbond, die deel uitmaakt van de Minaraad, heeft als enige verklaard hier niet mee eens te zijn.