50 procent meer faillissementen in Oost-Vlaanderen in eerste helft van dit jaar

Het aantal faillissementen in Oost-Vlaanderen is met vijftig procent gestegen. In het eerste halfjaar van vorig jaar gingen er 415 bedrijven failliet, dit jaar zijn dat er al 619, dat is een stijging van 50 procent. Grootste oorzaken zijn de indexering, de naweeën van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, waardoor er een groot tekort aan grondstoffen is. Er zijn dit jaar ook minder startende bedrijven.