Akkoord om personeelstekort zorg aan pakken: (vroeg)gepensioneerden en werklozen krijgen voordeel als ze handje helpen

Een van de maatregelen houdt in dat vroeggepensioneerden en gepensioneerden onbeperkt kunnen bijverdienen in de zorg. "Dat is vandaag nog niet het geval voor wie op vervroegd pensioen is. Maar dat is niet alles. Dit zal kunnen met een aantrekkelijk belastingsysteem. Als je als (vroeg)gepensioneerde in de zorg gaat werken, zal je het komende halfjaar geen persoonlijke sociale bijdrage moeten betalen. Je zal apart op die inkomsten belast worden. Dat zal minder zijn dan normaal zijn. De belastingen op je pensioen zullen niet stijgen, wat anders wel gebeurt als je aan het werk gaat als gepensioneerde. Met dit belastingvoordeel willen we mensen aansporen om een handje te helpen, al is het maar een enkele uren."