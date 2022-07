Balen sto in brand in Kontich

De balen stro liggen buiten in een opslagplaats van een landbouwer. De brandweer kwam met veel manschappen ter plaatse. "Stro dat brandt, flakkert gemakkelijk op. Het blijft nog lang smeulen", zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) die ter plaatse is. "We hebben veel water nodig en ook tijd om het stro voldoende uit elkaar te trekken. Ik heb heel veel respect voor de brandweermensen die zo'n werk bij deze hitte moeten doen." De balen stro worden met een bulldozer uit elkaar gehaald. De landbouwer had het vuur zelf ontdekt. Er zijn geen gewonden.