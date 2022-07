Deens restaurant Geranium beste van de wereld, ook twee Belgische restaurants in de top 50 

In de Deense hoofdstad Kopenhagen ligt het beste restaurant ter wereld: Geranium van chefkok Rasmus Rofoed. Dat is gisterenavond bekendgemaakt tijdens de "World's 50 Best Restaurants"-show in Londen. Ook twee Belgische restaurants bemachtigden een plaatsje in de ranglijst: The Jane van Nick Bril staat op plaats 23 en Hof van Cleve van Peter Goossens op 27.