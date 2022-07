Bij het wegbranden van onkruid, vloog terrein in brand in Denderleeuw

Met deze hitte en code oranje in Oost-Vlaanderen is er gevaar voor natuurbranden. Toen de arbeiders van de groendienst in Denderleeuw de opdracht kregen om het onkruid uit een straatgoot te verwijderen, "is expliciet gevraagd om dat niet te doen met een gasbrander", vertelt burgemeester Jo Fonck. "Wel om te wieden, of het met de bosmaaier te doen, maar blijkbaar is er toch een gasbrander gebruikt en dat is fout gelopen. Het gebeurde aan een braakliggend perceel dat net gemaaid was en zeer droog stond."