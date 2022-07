Ondanks de hitte trekken mensen toch nog naar Grimbergs saunacomplex

De sauna neemt wel enkele maatregelen voor de veiligheid. Zo zijn opgietsessies net iets te warm. Die worden tijdelijk afgelast.

"We hebben nog nooit gehoord dat mensen problemen ervaren door het warmteverschil," zegt Van Der Zeypen. Toch raadt hij aan op te letten: "Luister vooral naar je lichaam: heb je er genoeg van, ga dan uit de sauna. Je moet je niet forceren. Erna een verkoelend bad nemen of gaan zwemmen, is een must."