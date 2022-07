Brand in woonzorgcentrum in Brugge, alle bewoners zijn geëvacueerd

De brandweer is nog ter plaatse en het medisch rampenplan werd afgekondigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, dat moet verder onderzoek uitwijzen. "Er is een commandopost opgericht met de brandweer en de politie om de situatie nauw op te volgen. Later op de avond zal men beslissen waar de bewoners terechtkunnen. Ik heb nog geen zicht op de schade en hoe ernstig de brand tekeer is gegaan."