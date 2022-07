Brugse brandweerposten protesteren: “Bijna dagelijks 6 ambulanciers te kort”

De Brugse brandweerposten kaartten het personeelstekort al eerder aan bij de raad van de burgemeesters en de zoneleiding, maar kregen voorlopig weinig gehoor. “We wisten dat we deze zomer in de problemen gingen komen. Vandaag is het zover. Op de warmste dag van het jaar zijn er slechts drie van de zes ambulances beschikbaar”, vertelt ACV afgevaardigde Thomas Vande Ghinste van brandweer Brugge.

De brandweer vindt dat ze door het tekort de veiligheid van de burgers niet kunnen garanderen. Om zowel burgers als de burgemeester van het probleem bewust te maken, plaatsten ze een doe-het-zelfambulance op de Burg in Brugge. “Met de actie willen we de burgers betrekken en mobiliseren. De mensen kunnen dus zogezegd zelf met de ambulance rijden om voor elkaar te zorgen, want wij hebben wel voldoende auto’s maar geen mensen om de patiënten te vervoeren”, zegt Vande Ghinste.

De Brugse brandweerposten kampen al langer met een personeelstekort. Op dit moment hebben ze een ploeg van 24 mensen die dagelijks 25 posities moet invullen. Het tekort wordt tijdens de schoolperiode opgevangen door vrijwilligers. In de vakantieperiodes zijn er minder vrijwilligers beschikbaar, waardoor ze soms wel zes ambulanciers te weinig hebben.