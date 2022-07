CAW-medewerkers delen water uit aan daklozen in Antwerpen

"We hebben intussen via een oproep een aantal drinkbussen gekregen. Die delen we ook uit samen met een kaartje met adrespunten in Antwerpen waar ze hun drinkbus kunnen bijvullen, zodat zij altijd over water kunnen beschikken", gaat Huyghe verder. "We proberen er ook op te wijzen dat ze regelmatig moeten drinken bij dit warme weer. Zij zitten vaak buiten, in de zon en dan is het belangrijk om veel vocht binnen te krijgen."