Centrumvernieuwing Kuurne uitgelegd via interactieve stadswandeling en kindergids Jef (10)

In het gemeentehuis kan je een ‘kidsproof’ folder ophalen met een handige kaart waar de infopunten staan opgesteld. "Zelf vond ik de werf in Generaal Eisenhowerstraar zeer interessant omdat daar een warmtenet wordt aangelegd. En elke dinsdag ben je welkom op het werfkantoor in de Kerkstraat waar je te weten kan komen wie die mensen precies zijn onder die stoere werkhelmen!", zegt Jef. In de folder staan er heel wat ‘wistjedatjes?’ en fotomateriaal hoe het er allemaal zal uitzien in 2024. Alle info staat in de folders of op de website van de gemeente Kuurne.