CHECK- Nee, hittezomer van 1976 was niet heter en toont niet aan dat er geen klimaatverandering is   

Dat klopt deels. "Niet zo alarmerend", zei de Leuvense klimatoloog Hugo Poppe bijvoorbeeld in juli 1976. "Seizoenen met extreme weersomstandigheden horen tot de regels van het spel. Neem het van mij aan: de invloed van de mens op het klimaat is zeer miniem."

Tegenwoordig is er in de wetenschap wel eensgezindheid over de link tussen mens en klimaat. Dat er in 1976 anders werd bericht over hittegolven, heeft dus ook te maken met de toenmalige, wetenschappelijke inzichten. Hittegolven waren bovendien niet zo frequent als nu. "Sinds 1900 hebben we in België 45 hittegolven gehad, 22 daarvan waren pas na 1980", zegt onze weervrouw Sabine Hagedoren. Uitzonderlijk is het allemaal niet meer. "De kansen dat ik nog eens veertig graden ga moeten aankodigen, worden groter."

Dat is ook wat professor en klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB) maandagavond in Terzake zei. "Computermodellen zijn glashelder over toekomst. Zolang we olie, kolen en gas blijven verbranden, zullen hittegolven verder blijven toenemen in intensiteit."