Elia versterkt 70 hoogspanningsmasten tussen Kruibeke en Dilbeek

De werken kaderen in een grootschalige operatie over een traject van 32 kilometer in negen gemeenten tussen Kruibeke en Dilbeek. In totaal zullen 64 van de 70 masten tussen Kruibeke en Dilbeek een revisie krijgen. De fundering wordt verbeterd en het ijzerwerk van 64 masten wordt versterkt. Zes masten worden volledig vervangen.