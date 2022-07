Europese Unie start onderhandelingen over toetreding van Albanië en Noord-Macedonië

Het kleine Albanië aan de zuidkust van Adriatische Zee recht tegenover de hak van Italië is een van de armste landen van Europa. Er wonen drie miljoen mensen en de meesten daarvan spreken Albanees, een van de oude Europese talen die niet verwant zijn met Indo-Europese taalgroepen. Een goeie 56 procent van hen is moslim, de rest christen of atheïst. Het land was na de Tweede Wereldoorlog lange tijd een stalinistische dictatuur, maar is nadien gedemocratiseerd, al ging dat niet zonder slag of stoot.