Expo Toetanchamon weer in Brussel (in een jaar vol egyptomanie)

Natuurlijk is het nep. Het zijn meer dan 1.000 objecten die nauwkeurig zijn gekopieerd door ambachtslui in Egypte. “Niet als vervanging van de originelen, maar als aanvulling," zegt egyptoloog Wettengel. Tot in de jaren 80 reisde het echte gouden masker van Toetanchamon de wereld rond, maar dat is verleden tijd. De grafvoorwerpen zitten in het Egyptisch museum van oudheden en vinden binnenkort onderdak in een nieuw Grand Egyptian Museum in Gizeh bij Caïro.

Replica’s hebben ook voordelen; ze zijn niet onvervangbaar zoals de echte voorwerpen. Wolfgang Wettengel wijst een beeldje van de godin Menkeret aan, die de koning op het hoofd draagt. Het origineel is verdwenen uit het museum van Egyptische oudheden in Caïro op het Tahrirplein, in de chaos van de revolutie van 2011…