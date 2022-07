Extreme hittegolf trekt noordwaarts: hitterecord in het Verenigd Koninkrijk, nu ook branden in Bretagne en Toscane 

In de Spaanse provincie Zamora werd gisteren het lichaam teruggevonden van een 69-jarige schapenboer die door het vuur was omgekomen. Eerder kwam in hetzelfde gebied ook al een 62-jarige brandweerman om het leven nadat hij door de vlammen gegrepen werd. Ook de passagiers van een trein die de provincie doorkruist, stonden oog in oog met de vlammenzee toen hun trein halt hield naast een brandhaard.

In Portugal lijkt het aantal branden af te nemen. Er is sprake van nog 1 grote brand in het noorden van het land. Doordat de temperaturen er gisteren wat daalden, slaagden brandweerlieden erin om de situatie wat beter onder controle te krijgen. In de regio Vila Real zijn twee tachtigplussers verkoold teruggevonden in hun auto. Ze waren uit hun huis gevlucht voor het oprukkende vuur. Een Portugese piloot liet eerder ook al het leven toen hij het vuur trachtte te bestrijden met zijn blusvliegtuig.