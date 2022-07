Gevonden lichaam aan Gents Houtdok is een man

Het lichaam werd aangetroffen in het water aan het Houtdok. Dat is een zone waar officieel niet mag worden gezwommen, maar wel regelmatig zwemmers worden betrapt. Het lichaam werd maandag door de brandweer uit het water gehaald. Na onderzoek blijkt het om een man te gaan, maar meer identiteitsgegevens kan het parket voorlopig niet meegeven. Het gevonden lichaam was in verre staat van ontbinding. Er is dus vermoedelijk geen link met de Gentse Feesten.