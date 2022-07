Nafi Thiam heeft zich voor de tweede keer in haar carrière tot wereldkampioene in de zevenkamp gekroond. Onze landgenote begon met 19 punten achterstand op Anouk Vetter aan de afsluitende 800 meter, maar was daarin met een persoonlijk record duidelijk te sterk voor de Nederlandse. Noor Vidts haalt een vijfde plaats. Lees meer bij Sporza.