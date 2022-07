Top-dj Dimitri Vegas pakt uit met eerste hoofdrol in Vlaamse film: maak kennis met "H4Z4RD"

"H4Z4RD" vertelt het verhaal van Noah Hazard, een Antwerpenaar die houdt van zijn vrouw, dochter en auto. Maar hij komt in een doldwaze race terecht, waardoor hij bijzonder veel op het spel zet.

Een kinderdroom die uitkomt: zo omschrijft Dimitri Vegas zijn eerste hoofdrol in een film. Naast muziek is de dj gepassioneerd door films: hij volgt al jaren acteerlessen, en wil in de toekomst verdere stappen zetten in de filmwereld, zowel voor als achter de schermen. Voor "H4Z4RD" werd Vegas begeleid door acteur Matteo Simoni. "Hij heeft me technieken aangeleerd, om verschillende zaken in mezelf naar boven te halen", vertelt hij.

In "H4Z4RD" speelt Vegas als hoofdpersonage Noah Hazard iemand die naar eigen zeggen niet ver van hem af staat. Een jongeman met goede bedoelingen, wiens leven toch in de soep draait door een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Iemand die hij misschien had kunnen zijn, als hij niet op zijn 18e naar Mallorca was vertrokken om zijn dj-droom na te jagen, vindt Vegas zelf.