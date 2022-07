Hitteblog - lokaal tot 40 graden vandaag, code rood in West-Vlaanderen en Henegouwen

Het wordt vandaag uitzonderlijk warm. Het KMI voorspelt maxima tussen de 34 en 39 graden. Lokaal is zelfs 40 graden mogelijk, vooral in de streken nabij de Franse grens. In West-Vlaanderen en Henegouwen geldt code rood voor hitte, in de rest van het land code oranje. Volg hier al het nieuws over de hitte in ons land vandaag.