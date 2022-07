Hittemaatregelen en opvallend minder afval op Gentse Feesten

De Gentse Feesten maken zich op voor een tropische dag met temperaturen rond de 40 graden. In de binnenstad kan die oplopen door het zogenaamde hitte-eilandeffect. Asfalt en beton nemen warmte op en geven die traag vrij waardoor het veel langzamer afkoelt in de stad dan op het platteland. De stad Gent voorziet daarom dat de waterbars vandaag veel langer openblijven dan gebruikelijk. Daar kunnen bezoekers gratis drinkwater krijgen. De waterbar aan het Belfort blijft open tot 23u, de bar in Baudelo zelfs tot 3u 's nachts. De bars blijven ook staan tot het einde van de Gentse Feesten.

Gent zet hittepatrouilles in om daklozen te helpen: "We brengen drinken en ondersteuning"

