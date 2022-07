Vechtpartij met Brusselse jongeren op Gentse Blaarmeersen: medewerker naar ziekenhuis met gebroken kaak en hersenschudding

Bij een vechtpartij tussen Brusselse jongeren en 2 medewerkers van recreatiedomein Blaarmeersen in Gent, is 1 medewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere had lichtere verwondingen. De verantwoordelijken voor het domein bekijken of nog meer maatregelen nodig zijn om overlast in de toekomst te vermijden.