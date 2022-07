Inwoners van Liedekerke kunnen mee beslissen waar er nieuwe bomen moeten komen

De gemeente Liedekerke combineert vergroening en burgerparticipatie en werkt daarom mee aan het Map A Tree-project van het adviesbureau Ecovater. Via een app op je smartphone kunnen inwoners suggesties geven over waar ze in de gemeente denken dat er nog bomen kunnen bijkomen.

“Na de suggesties gaan wij als gemeente dan kijken of het kan of niet om daar een boom te planten”, zegt schepen Katia Segers (Vooruit). “Dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met privégrond, we moeten onderzoeken of het kan. Als het kan gaat Ecovator onderzoeken welk soort boom er best geplant kan worden, en dan gaan we dat ook effectief doen.”