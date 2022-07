Iran, Turkije en Rusland houden een drielandentop: ze hebben elkaar nodig, maar er zijn ook wrijvingen

Het is pas het tweede buitenlandse bezoek van de Russische president Poetin (na dat aan Turkmenistan en Tadzjikistan) en het eerste buiten de voormalige Sovjet-Unie sinds de Russische invasie in Oekraïne. Dat zegt veel over de diplomatieke status van Rusland.

Niet dat dat beter is bij zijn Iraanse gastheren, ayatollah Khamenei en de radicale president Raisi, want die zitten in een nog groter isolement, vooral dan wegens de crisis over het nucleaire programma van Iran. Die andere genodigde, de Turkse president Erdogan, heeft daar minder last van -Turkije is lid van de NAVO en staat niet geïsoleerd- maar kampt wel met ernstige inflatie, economische problemen en verstoorde bevoorrading met voedsel die binnenlandse onrust zouden kunnen veroorzaken.

Rusland sleept Oekraïne met zich mee

Bovendien zijn zowel Iran als Turkije voor het voedsel van hun grote bevolking erg afhankelijk van graan uit Oekraïne en Rusland, en net die leveringen worden door de oorlog verstoord of maken voedsel duurder. En nu het toch over economie gaat: Rusland en Iran zijn energieproducenten en dus elkaars concurrenten. Nu Rusland veel olie en gas wil wegsluizen van Europa, rijdt het daar vaak in de Iraanse wielen. ( Lees verder onder de foto ).

Iran heeft -net zoals Turkije overigens- altijd goede relaties onderhouden met zowel Rusland als met Oekraïne en de oorlog ligt beide Aziatische landen zwaar op hun maag. Volgens westerse bronnen zou Rusland -dat veel militair materiaal verloren heeft in Oekraïne- nu Iraanse drones willen kopen. Teheran is daar niet echt tegen, maar wordt zo wel deels meegesleurd in een conflict dat het niet wou en waar het geen belang bij heeft.