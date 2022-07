Bekroonde Iraanse filmmaker Jafar Panahi moet zes jaar de cel in na "propaganda tegen het systeem"

Rasoulof en Al-Ahmad hadden met een open brief, ondertekend door zo'n 70 andere figuren uit de filmindustrie, de repressie tegen betogers in Iran aan de kaak gesteld. In Abadan, ten zuidwesten van Teheran, stortte in mei een flatgebouw in, waarbij 43 mensen om het leven kwamen. Voor veel Iraniërs was dat het zoveelste bewijs van corruptie en nalatigheid van de vastgoedsector. Daarop braken protesten uit die hardhandig werden aangepakt door de Iraanse ordetroepen.

Nu hebben de Iraanse autoriteiten bekendgemaakt dat ook Panahi de cel in moet. Volgens woordvoerder Massoud Setayeshi "werd Panahi in 2010 veroordeeld tot zes jaar gevangenis en is meegenomen naar de Evin-gevangenis om er zijn straf uit te zitten."

Die gevangenis, in het noordwesten van Teheran, staat bekend om zijn vleugel met dissidente intellectuelen. Ook de Zweeds-Iraanse Ahmadreza Djalali, de VUB-gastprofessor die zes jaar geleden opgepakt werd op verdenking van spionage, bevindt zich in die gevangenis.