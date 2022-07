Jongere die volzet recreatiedomein Sint-Niklaas probeert in te klimmen, valt en loopt snijwonden op

In Sint-Niklaas hebben gisteren opnieuw een tiental personen proberen binnen te dringen in het provinciaal recreatiedomein De Ster. Met de recordtemperaturen waren de 4.000 toegangstickets tot het domein al in de voormiddag uitverkocht. Tot grote teleurstelling van heel wat bezoekers die naast een dagticket grepen. Een jongeman die het domein illegaal wou binnendringen, liep een ernstige snijwonde op. Een politiepatrouille betrapte de jongen toen die net over de omheining wou klimmen langs de Heidebaan. Hij verloor het evenwicht en liep een diepe snijwonde op in de arm.

Een ziekenwagen bracht de jongeman naar het ziekenhuis. Sinds er tickets online moeten gereserveerd worden, trachten vooral jongeren over de omheining te klauteren. De politie van Sint-Niklaas was ook gisteren weer nadrukkelijk aanwezig. Het recreatiedomein De Ster roept bezoekers op om dagtickets vooraf online aan te kopen als men zeker wil zijn van toegang. Abonnementshouders hebben wel steeds toegang.